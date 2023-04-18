Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı! Aslan, Alanyaspor’u 4 golle geçti…

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’a konuk oldu. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde puanını 69 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Alanyaspor ise 32 puanda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de futbol heyecanı 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu.



Saat 20.30'da başlayan karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maça iyi başlayan Okan Buruk ve öğrencileri, baştan sona kadar oyunun kontrolünü elinde tuttu.



14. dakikada köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, 3 dakika kalesinde gole engel olamadı.



Sacha Boey'in neden olduğu penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca, 17. dakikada skoru 1-1'e getirdi.



İlk yarının son dakikalarında Galatasaray'ın golcü yıldızı Mauro Icardi sahneye çıktı. Arjantinli yıldız, 42. dakikada Mertens'in asistinde topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarıyı takımının önde bitirmesini sağladı.



DEVRE ARASINDA OYUNDAN ÇIKTI



Mauro Icardi, Alanyaspor'a attığı golden sonra topsuz alanda sahada adalesinde ağrı hissetti.



Soyunma odasında yapılan kontroller sonrasında kalan 7 hafta düşünülerek riske girilmedi ve değişiklik kararı verildi. Arjantinli oyuncu, devre arasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray, 48. dakikada Mertens'in uzaklardan golüyle skoru 3-1'e taşıdı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise son haftaların formda ismi Rashica'dan geldi.



63. dakikada Adekugbe'nin iyi pasını geri çevirmeyen Milot Rashica, karşılaşmanın skorunu 4-1 olarak belirledi.



Bu sonuçla birlikte ligde puanını 69 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.



