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Jorge Jesus kararını verdi! Orta saha değişiyor

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus, kritik mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, orta saha kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Ekleme: 18.04.2023 - 11:18 Güncelleme: 18.04.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 30. haftadaki kritik maçta yarın akşam Başakşehir'e konuk olacak.

Ankaragücü'ne karşı muhteşem bir geri dönüşe imza atarak şampiyonluk yarışına tutunan sarı-lacivertliler, Başakşehir'i de devirerek Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 17 Nisan Pazartesi günü antrenmana katılmayan Miha Zajc ve Michy Batshuayi ile dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç günü belli olacak.

Uzun dönemli sakatlıktan sonra aynı gün takım arkadaşlarının alkışlarıyla antrenmanlara dönen Luan Peres'in ise forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Jorge Jesus kararını verdi! Orta saha değişiyor

6 İSİM SINIRDA

Kanarya'da 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri durumunda İstanbulspor karşısında takımı yalnız bırakacak.

JORGE JESUS'UN 11'İ NASIL OLACAK?

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i de netleştirmeye başladı.

Başakşehir maçına 4'lü savunma sistemiyle çıkması beklenen Portekizli teknik adam, kalede ameliyat olan Altay'ın yerine İrfan Can Eğribayat'a forma verecek. Cezası sona eren Ferdi'yi yeniden sağ bekte görevlendirecek olan Jesus, Samet-Szalai stoper ikilisini bozmayacak. Sol bekte ise forma yine Alioski'nin olacak.

CRESPO 11'E DÖNÜYOR

Ankaragücü maçında oyuna sonradan girerek 90+6'da takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Miguel Crespo'nun da 11'e dönmesi bekleniyor.

Portekizli teknik adam, Başakşehir maçının kahramanı olan vatandaşını Arao ile birlikte orta sahada görevlendirecek. Arda Güler ve Valencia'nın yerlerinin garanti olduğu sarı-lacivertlilerde diğer iki formanın sahibi ise belirsizliğini koruyor...

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Arda, İrfan Can (Rossi), Valencia, Serdar Dursun (Pedro)

Jorge Jesus kararını verdi! Orta saha değişiyor
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