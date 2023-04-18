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Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Peki Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ekleme: 18.04.2023 - 19:33 Güncelleme: 18.04.2023 - 19:40 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Maç beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Adekugbe, Torreira-Oliveira, Rashica-Mertens-Kerem, Icardi

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Rassoul, Fatih, Yusuf, Fer, Doumbia, Lusamba, Efecan, Cavaleiro, Hassan.
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