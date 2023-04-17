Halı sahada büyük şok! Yıldırım düştü 5 kişi hayatını kaybetti...

Kolombiya'da bir maç esnasında halı sahaya yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de ağır yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da maç yapıldığı esnada bir yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda vatandaş zarar gördü.



5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Ülke basınının bildirdiğine göre; Cauca eyaletindeki El Tambo kasabasında yer alan halı sahaya maç sırasında yıldırım düştü. Sahada yer alan 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de hastaneye kaldırıldı. (ajansspor)