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Beyaz Gazete
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Halı sahada büyük şok! Yıldırım düştü 5 kişi hayatını kaybetti...

Kolombiya'da bir maç esnasında halı sahaya yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de ağır yaralandı.

Ekleme: 17.04.2023 - 14:29 Güncelleme: 17.04.2023 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da maç yapıldığı esnada bir yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda vatandaş zarar gördü.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülke basınının bildirdiğine göre; Cauca eyaletindeki El Tambo kasabasında yer alan halı sahaya maç sırasında yıldırım düştü. Sahada yer alan 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de hastaneye kaldırıldı. (ajansspor)
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