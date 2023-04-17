Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması!

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Altay Bayındır için açıklama yayınladı. Açıklamada, oyuncunun ameliyat edileceği belirtildi.

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan kalecisi Altay Bayındır'ın operasyon geçireceğini duyurdu.



İŞTE SARI-LACİVERTLİLERİN AÇIKLAMASI



"Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."