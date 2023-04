Çavuşoğlu'ndan savunma sanayii mesajı: Bu Türk'ün altın çağı olacaktır!

Mevlüt Çavuşoğlu, "Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet stratejileri, savunma dengelerini değiştirerek İstanbul'u fethetti. Biz de SİHA, milli muharip uçaklarıyla tüm gücümüzle yeni bir çağ başlatıyoruz. Bu Türk'ün altın çağı olacaktır." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demre seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz milleti için çalıştığını söyledi.



Cumhuriyetin 100. yılını kutladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk 10 yıllık hamlelerinde önemli hedefler ortaya koyduğunu kaydetti.



Türkiye'nin özellikle darbeler, iç çekişmeler, siyasi bölünmeler, idamlar, terör olayları, başarısız koalisyon hükümetleri ile enerji ve zaman kaybettiğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin istikrarla daha güçlü bir ülke haline geldiğini vurguladı.



Türk Devletleri Teşkilatı altında Türk dünyasını birleştirdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, cumhuriyetin ikinci asrının Türk'ün, Türk dünyasının asrı olacağını, bunu birlikte başaracaklarını ifade etti.



- 'Savunma sanayimiz yüzde 80 yerli ve millilik oranına ulaştı'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yılda kazandırdıkları eserlerle cumhuriyetin taçlandığını, geliştiğini aktaran Çavuşoğlu, 'Boş laflarda cumhuriyet gelişmez. Muasır medeniyetler seviyesine çalışırsanız, vizyon eserler ortaya koyarsanız ulaşabilirsiniz. Dışarıya bağımlılığınızı azaltırsanız daha güçlü olursunuz. Savunma sanayimiz yüzde 80 yerli ve millilik oranına ulaştı. Bu orana çıkmasaydık Azerbaycan Karabağ'ı alırken bu kadar güven içerisinde olur muydu? 4 tane sondaj gemimiz olmasaydı Karadeniz'de bize çivi bile çaktırmazlardı.' diye konuştu.



Çavuşoğlu, sondaj ve sismik araştırma gemileri için dünyanın her yerinden talepler geldiğini, Malezya, Latin Amerika, Afrika'dan 'gelin bizim rezervlerimizi de birlikte çıkaralım' talepleri aldıklarını bildirdi.



Bu durumun Türkiye'nin potansiyeli ve gücünden kaynaklandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Bize güveniyorlar. Biz de sömürgeci zihniyet yok. Hakça paylaşım anlayışı, adalet var.' ifadelerini kullandı.



Karadeniz'de bulunan doğal gazın bir kaç gün sonra sisteme bağlanacağını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



'Türkiye, Ukrayna savaşından sonra enerjide bir merkez, güç oldu. Herkes Türkiye'ye dönüp bakıyor. Bu Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yılda hayata geçirdiğimiz stratejik projeler sayesindedir. Türkiye aynı zamanda gaz ihraç eden ülke haline geldi. Mısır Dışişleri Bakanı buradaydı. Orada çıkan gazı da Türkiye üzerinden dünyaya göndermek için çalışıyoruz. Bunlar hep akıllı politikaların neticesidir. Gaz boru hatları, demir yolu hatlarıyla Türkiye, Asya ve Avrupa arasında ticaretin merkezi oldu. 'Kuru kanal' projesiyle tüm Körfez bölgesinin ürünlerini Asya ve Avrupa'ya ulaştırılmasında merkez oluyoruz. Türkiye elbette bundan çok kazanacak.'



- 'Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak'



Cumhuriyetin ilk yüzyılının başarılı geçmesinde Türkiye'nin son 20 yılının çok büyük rolü olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Türkiye, savunma sanayinde dünyada önemli, saygın, kilit bir ülke oldu. Ürettiğimiz SİHA'lar, oyunları, dengeleri değiştirdi. Oyunları bozdu. Cumhurbaşkanı'mız her zaman ecdadı ile övünür, biz de övünürüz. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet stratejileri, savunma dengelerini değiştirerek İstanbul'u fethetti. Bir çağ açtı. Biz de SİHA, milli muharip uçaklarıyla tüm gücümüzle yeni bir çağ başlatıyoruz. Bu Türk'ün altın çağı olacaktır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak.' değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı dışında projelerinden bahseden ittifak olmadığını belirterek, şöyle devam etti:



' 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar. Kim diyor? PKK ve FETÖ diyor. Kime güveniyor bunlar. Neden tüm terör örgütleri Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na karşı. Bu tesadüf mü? Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Beklentileri, çıkarları ne? 'KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz' diyor. Benim bakanlığımdan 630 FETÖ'cü diplomat çıkartıldı, polisten, askerden, kurumlardan temizlendi. Şimdi bunları geri getireceklerini söylüyorlar. Peki şehitlerimiz ne olacak? Onların kanı yerde kalmadı. Hem içeride hem dışarıda hesap sorduk, soruyoruz. Bu millet bunlara fırsat vermez. Terör örgütünün söylemlerini Kılıçdaroğlu da savunuyor. CHP'ye gönül vermiş Antalyalı kardeşlerimiz. Hepiniz bizim kardeşimizsiniz. O geleneksel oy verdiğiniz parti, o eski CHP değil. O eski vatansever CHP'liler CHP çatısı altında artık kalmadı. Atatürk'ü de Atatürk'ün devrimlerini de yok sayıyorlar.'



-'Dünyada artık tek kutupluluk yok'



Seçimlerin çok kritik olduğunu anlatan Çavuşoğlu, 'Sadece mazlum ve Müslüman ülkeler değil birçok ülke Erdoğan'ın kazanması için dua ediyor. Ukrayna savaşında barış için Erdoğan'dan başka liderlik sergileyebilen oldu mu? Erdoğan olmasaydı bugün dünyadaki her haneye katkı sağlayan İstanbul Tahıl Anlaşması imzalanabilir miydi? Çatışmaların yüzde 60'ı etrafımızda. Dünyada artık tek kutupluluk yok, çok kutupluluk var. Yeni bir düzen kuruluyor. Sistem yetersiz. Bu yeni düzende güç paylaşımı yapılıyor. Bu yarışta Türkiye'nin daha istikrarlı, güçlü olması lazım.' ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, depremden yıkılan evlerin yerine daha sağlamlarını hızlı bir şekilde yapmaya başladıklarına işaret ederek, 'AK Parti'ye oy vermeyenler bile, 'yıkılan evlerin yenisini ancak Recep Tayyip Erdoğan yapar' diyor. Antalya'da yangında, İzmir, Van, Elazığ depremlerinde, Karadeniz'de sel felaketinde hep yenilerini yaptık. Türkiye güçlü bir devlet.' dedi.



Çavuşoğlu, milletin 14 Mayıs'ta ilk turda seçimleri bitireceğine inandığını sözlerine ekledi.