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Trabzonspor - Beşiktaş maçında gol sesi çıkmadı...

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ve Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

Ekleme: 16.04.2023 - 22:41 Güncelleme: 16.04.2023 - 22:43 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bordo mavililer karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Gomez 11'iyle çıktı. Siyah beyazlılar ise Mert Günok, Onur Bulut, Sais, Colley, Masuaku, Gedson, Salih Uçan, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar 11'iyle mücadeleye başladı.

Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Beşiktaş puanını 56, Trabzonspor ise 45 yaptı.

Kartal sıradaki maçını deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacak. Trabzonspor ise Sivasspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafa şutu sonrası top az farkla yandan auta çıktı.

Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki takımda etkili gol pozisyonu üretemedi.

Takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
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