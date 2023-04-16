Süper Lig’de hafta dev maçla kapanıyor! Trabzonspor - Beşiktaş maçında 11’ler belli oldu…

Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta, dev maçla kapanıyor. Ligde son haftaların formda takımı Beşiktaş, kötü günler geçiren Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde ilk 11’ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez



BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar.



Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi.



Son şampiyon Trabzonspor ise ligde çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan bordo-mavili ekip, averajla 6. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



TRABZONSPOR İLE BEŞİKTAŞ, 136. RANDEVUDA



Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 50 yıllık rekabette, geride kalan 135 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 34 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 187 golüne, bordo-mavililer 153 golle karşılık verdi.



