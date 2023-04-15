Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti

Süper Lig’de 29. hafta maçında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Tolunay Kafkas’ın ekibi Ankaragücü, hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak zirve yarışına devam etti.Ankaragücü, 81. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 87. dakikada penaltıdan Enner Valencia ile karşılık verdi. Fenerbahçe'de 90+6'da sahneye çıkan Miguel Crespo maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlar yakalayan Fenerbahçe, iki kez direği geçemedi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'da kaldı.Süper Lig’de Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından Ankaragücü’nü de mağlup eden Fenerbahçe 60 puana yükseldi. İstanbulspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe’ye mağlup olan Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.Gelecek hafta Fenerbahçe Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü ise Giresunspor’u konuk edecek.