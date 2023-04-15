Fenerbahçe - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Ligde son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.



Ankaragücü küme düşme hattına yakın

Ankaragücü ise küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.



Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.



Eksikler

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln, Joshua King, Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.



Öte yandan Fenerbahçe kalecisi Altay'ın bel ağrısı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.



Ankaragücü'nde ise eksik oyuncu bulunmuyor.



Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Samet, Szalai, Alioski; Arao, Zajc, Arda, Rossi; Valencia, Pedro



Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Emre, Zahid, Beridze, Sowe