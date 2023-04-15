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Beşiktaş'ta Dele Alli, sezonu kapattı

Beşiktaş'ta Dele Alli, sezonu kapattı

Ekleme: 15.04.2023 - 21:16 Güncelleme: 15.04.2023 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle formda bir dönem geçiren Beşiktaş'ta sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralık olarak kadroya katılan yıldız futbolcu Dele Alli, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

'Maalesef benim için sezonun sonuna geldik'

Dele Alli, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Ameliyatım çok başarılı geçti. Destek mesajları gönderen herkese teşekkür ediyorum. Maalesef benim için sezonun sonuna geldik. Kulüpte olduğum sürece bana gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ediyorum.'

'Yakında görüşürüz'

İngiliz futbolcu, ayrıca şunları söyledi:

'Zor birkaç hafta geçirdim ve tamamen iyileşmeye odaklandım. Sosyalleşmelere bir süre ara vereceğim, iyileşip var gücümle döneceğim. Yakında görüşürüz.'

15 maçta forma giydi

Beşiktaş'ın şu ana dek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadığı Dele Alli'nin taraftara teşekkür etmesi, veda mesajı olarak yorumlandı.

Bu sezon Beşiktaş formasını 12'si ilk 11 olmak üzere 15 kez giyen Dele Alli, bu maçlarda 3 golle oynamıştı.

'Dele Alli'nin tedavisine başlanmıştır'

Siyah-beyazlı takımdan daha önce yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

'Futbol A Takımımızın dün (23 Mart) gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'

Beşiktaş'ta Dele Alli, sezonu kapattı
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