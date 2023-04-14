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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine mesaj

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son çıkan haberler üzerine yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine mesaj
Ekleme: 14.04.2023 - 13:26 Güncelleme: 14.04.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de bir kez daha gündem teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği oldu.

Brezilya'da dün sabahtan itibaren Flamengo ile ilgili çıkan haberler ve ses kaydının ardından yeniden Portekizli hocanın sarı-lacivertli takımın başında kalıp kalmayacağı konuşuldu.

Yönetime söz verdi

Ancak Jorge Jesus'un şu an itibariyle Fenerbahçe'de tamamen mevcut hedeflere odaklandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün de sürekli olarak Jesus'la iletişimde olduğu, sadece takımın ligdeki ve kupadaki maçlarına konsantre olacağı kaydedildi. Jesus'un sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmelerde hem Türkiye Kupası'nda yarı finalinde olduklarını hem de ligde son ana kadar şampiyonluk yarışı vereceklerini vurguladığı öğrenildi.

Sözleşme için görüşme olacak

Tecrübeli teknik direktörün hakkında çıkan haberlere karşın ligde Ankaragücü ile Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaya odaklandığı belirtildi. Çünkü Ankaragücü karşısında bir puan kaybı yaşanırsa ligde şansın çok zora gireceği aktarıldı. Bu sebeple Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile saha içinde kalmak istediği vurgulandı. Lig ve kupa maçları bittikten sonra önce Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında sözleşme uzatma konusunda görüşme olacağı ifade edildi.

Eğer Fenerbahçe ile bir anlaşma olmazsa o zaman diğer potansiyel tekliflere yönelme durumunun Portekizli çalıştırıcı tarafından gündeme alınacağı bildirildi.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine mesaj

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