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Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı ölmüştü: Son mesajı ortaya çıktı!

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İstanbul'da Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımının oyuncusu Julia Ituma (19), Üsküdar'daki Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçın ardından sabaha karşı otel odasından aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Ituma'nın telefonunda, üzerine 'Hoşçakalın Dostlar' anlamına gelen 'Bye Bye Guys' yazılı fotoğraf çıktı.

Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı ölmüştü: Son mesajı ortaya çıktı!
Ekleme: 14.04.2023 - 09:45 Güncelleme: 14.04.2023 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
İlk maçta 3-2 mağlup olan Eczacıbaşı, önceki akşam oynanan rövanş maçında rakibine set vermedi ve maçı 3-0 kazanarak finale yükseldi. Maçın ardından İtalyan takımın oyuncuları, spor salonunun hemen yanındaki Volley Hotel'e geçti.

Takımın 15 numaralı oyuncusu Julia Ituma dün sabah 05.30 sıralarında otel önünde hareketsiz şekilde bulununca polis ve ambulans çağırıldı. Ancak genç oyuncunun öldüğü tespit edildi.

Julia Ituma'nın ölümüne ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Genç voleybolcunun ölü muayene işlemi için Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yapıldı.

Cenaze daha sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Korkunç olayın ilk değerlendirmeye göre maç kaybı veya herhangi bir sportif faaliyetle bağlantısına ulaşılamadığı aktarıldı.

Hayatını kaybeden voleybolcunun telefonunda kendisini çektiği bir fotoğrafın üzerine "güle güle çocuklar" anlamına gelen ''bye bye guys'' yazdığı tespit edildi.

Voleybolcunun kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak.

SABAH 05.31'DE DÜŞTÜ

Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın 6'ncı kattaki 607 numaralı odada kaldığı, akşam 22.49 sıralarında odasından çıkarak telefonla konuştuğu, bir süre oda önünde oturduğu ve 23.55'te odasına geri döndüğü belirlendi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anların ardından, Ituma'nın saat 05.31'de otelin önündeki tentenin üzerine düştüğü belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de olayla ilgili incelemelerde bulunurken, kesin ölüm nedeni araştırmaların ardından ortaya çıkacak.

ODA ARKADAŞI İFADE VERDİ

Sonra ben yatağıma geçtim, uyudum. Beni saat 05.00 gibi otel görevlileri aradı.

Düştüğünden bu şekilde haberdar oldum" dedi
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