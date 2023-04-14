Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Transfer resmen açıklandı, 13 milyon Euro...

Bu sezonu hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda istediği gibi sürdüremeyen Beşiktaş, yeni sezon için en büyük hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sezon sonunda iki önemli ayrılık daha yaşanacak. Yıldız isimlerden birinin anlaşması resmen açıklanırken, bir diğer yıldızdan da 13 milyon Euro'luk gelir elde edilmesi bekleniyor.

Bu sezonu hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda istediği gibi sürdüremeyen Beşiktaş, yeni sezon için en büyük hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sezon sonunda iki önemli ayrılık daha yaşanacak. Yıldız isimlerden birinin anlaşması resmen açıklanırken, bir diğer yıldızdan da 13 milyon Euro'luk gelir elde edilmesi bekleniyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...



Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı form grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya devam ediyor.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlılar, transfer için yoğun bir mesai harcıyordu.



ZAJC'LA SEZON SONU GÖRÜŞME



Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc'ı transfer hedeflerinden biri olarak belirleyen Beşiktaş'ın, ilk önce sezon bitmeden yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme yapacağı iddia edilmişti.



Siyah-beyazlıların sonrasında ise, Fenerbahçe ile olan ilişkisi tamamen bittikten sonra Zajc'a resmi teklif yapacağı belirtildi.



ÇİFTE AYRILIK GELİYOR



Bu gelişmenin ardından bir yandan da gelen teklifleri değerlendiren Beşiktaş'ta sezon sonunda çifte ayrılık yaşanacak.



Geçtiğimiz sezonun başında Benfica'dan 6 milyon Euro'ya kadroya katılan Gedson Fernandes, gösterdiği performansla Şenol Güneş'in en önemli kozlarından biri olmuştu.



Portekizli oyuncuya İtalya ve İngiltere'den birçok kulüp talip olduğu belirtilirken İtalyan basını, Roma ve Lazio'nun Gedson için yarıştığını duyurdu.



BEKLENTİ 13 MİLYON EURO



BBC ise 24 yaşındaki Portekizli için Fulham, Aston Villa ve C.Palace gibi İngiliz ekiplerinin devrede olduğunu bildirdi.



Akşam'ın derlediği habere göre; bu oyuncunun satışından Beşiktaş'ın 13 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay talep ettiği, görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

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4+1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR



Beşiktaş, Gedson'un satışını tamamlarsa, anlaşma gereği oyuncudan alacağı paranın yarısını Benfica'ya ödeyecek.

Çünkü Portekiz ekibi ile yapılan anlaşma bir sonraki satıştan gelecek paranın % 50-50 bölüşülmesini içeriyor.



Siyah-Beyazlı ekiple 1 yılı opsiyonlu, 5 senelik anlaşma imzalayan Gedson, geçen sezonu Ç.Rizespor'da tamamladı ve bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta, 5 asistlik skor katkısında bulundu.



MULEKA DA AYRILIYOR



Beşiktaş'ta Gedson'un yanı sıra Jackson Muleka'nın da takımdan ayrılması beklenirken, Mısır'dan transfere dair resmi açıklama geldi.



Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Transfer resmen açıklandı, 13 milyon Euro...

Mısır'ın Al-Ahly Kulübü'nün futbol şirketinin başkanı Adly Al-Qai, Jackson Muleka'yla anlaşma sağlandığını duyurdu.



Beşiktaş ile görüşmelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, 'İsimlere takılıp kalmayın, takıma yaldızlar kazandıracağız ki taraftar onları birer çözüm olarak görsün.' diye konuştu.



Muleka'nın transferinin bir hafta içinde kesinleşeceği de bildirildi.