Arda Turan 1. Lig ekibiyle her konuda anlaştı!

Futbolu Galatasaray'da bırakan Arda Turan, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan'la her konuda anlaştı.



Arda Turan, ilk teknik direktörlük tecrübesini Eyüpspor'da yaşayacak. Arda Turan'ın 16 Nisan Pazar günü Göztepe ile oynanacak maçta İstanbul ekibinin başında yer alacak.



Süper Lig'e çıkma mücadelesini sürdüren Eyüpspor, ligde 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 3. sırada bulunuyor.