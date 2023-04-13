Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:



YARIN:



20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu



20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz



15 NİSAN CUMARTESİ:



16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge



16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk



20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan



16 NİSAN PAZAR:



16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu



20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan