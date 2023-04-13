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TFF'den açıklama: Küfretmeyin

Türkiye Futbol Federasyonu, küfürle ilgili açıklama yaptı ve yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Ekleme: 13.04.2023 - 16:24 Güncelleme: 13.04.2023 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına ve taraftarlara yönelik edilen küfürlere tepki gösterdi.

TFF'nin açıklamasında 'Maçlar sırasında futbolun KADIN profesyonellerine, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına, taraftarlara yönelik stadyumlarda ve sosyal medya araçlarında kitlesel ya da bireysel küfür ve hakaretin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz.' denildi.

İşte TFF'den yapılan açıklamanın tam metni

'Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yönetim kurulumuzda 99 yıl sonra ilk defa yer alan iki kadın üyemiz ve Federasyonumuz bünyesinde görev alan her seviyedeki kadın yöneticilerimiz ve çalışanlarımız adına; maçlar sırasında futbolun KADIN profesyonellerine, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına, taraftarlara yönelik stadyumlarda ve sosyal medya araçlarında kitlesel ya da bireysel küfür ve hakaretin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz. Küfür, özellikle de kadına küfür futbol ve camialar üstü önemli bir ahlak sorunudur.

Cinsiyet ayrımcılığına yol açan küfür ve hakaret içeren söylemler; sporun dostluk, kardeşlik ve barış kültürüne yıkıcı zarar verirken bu spora gönül vermiş kadınları yaralamakta, Türk Futbolunun marka değerine de zarar vermektedir.

'Küfür ve hakaretlere karşı birlikte mücadele edelim'

Bu vesileyle 'Futbol sadece futbol değildir' anlayışıyla tüm spor camiasını; paydaşlarının, sporseverlerin, gençlerin tribünlerden uzaklaşmasına, annelerin çocuklarını stadyumlara getirmemesine neden olan, toplumsal huzuru bozan, insanları rencide ve mutsuz eden küfür ve hakaret içeren söylemlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

Unutmayalım ki; genç kuşakların ruhen, ahlaken, zihnen ve bedenen çok iyi yetiştirilmesi için tüm spor faaliyetleri ve sporcular kritik öneme sahiptir. Hiç kimsenin ya da grubun, bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.'
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