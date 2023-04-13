Sadio Mane ve Leroy Sane arasında yumruklu kavga

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te moraller bozuk. Alman devi, tur şansını mucizelere bıraktı. İngiliz temsilcisi karşısında adeta sahadan silinen Bayern'de en etkili isim Leroy Sane olmuştu.Eski bir City'li olan Sane, uzaktan şutlarıyla etkili olmaya çalışmış ancak golü bulamamıştı.Karşılaşmaya sonradan dahil olan Sadio Mane ise 83. dakikadaki bir pozisyonda Sane'ye çok kızdı. Takım arkadaşına şiddetli şekilde bağıran Mane, ortamın gerilmesine neden olmuştu.Bild'deki habere göre gerginliğin soyunma odasında da sürdüğü öğrenildi. Mane'nin, Sane'ye yumruk attığı ve ikiliyi takım arkadaşlarının ayırdığı yazıldı.Öte yandan Bild'de yer alan bir diğer habere göre, Mane yönetim tarafından geçici olarak kadro dışı bırakıldı.