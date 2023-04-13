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Norwich City'den Milot Rashica müjdesi

Galatasaray'ın bu sezon performansından memnun kaldığı Milot Rashica için kulübü Norwich City kararını verdi.

Ekleme: 13.04.2023 - 10:06 Güncelleme: 13.04.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Önümüzdeki yıl Galatasaray'da olup olmayacağı merak edilen isimlerden biri de Milot Rashica'ydı.

Norwich'ten 1 sezonluğuna kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunmayan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun performansından ve karakterinden hem yönetim hem de teknik heyet çok memnun.

Taraftarın da çok sevdiği Kosovalı futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılılar, bir süredir İngiliz kulübüyle temas halindeydi.

Bonservisinin alınması zorlanacak

İki tarafın da son görüşmede, gelecek sezon için mutabakata vardığı öğrenildi. Buna göre Norwich, Rashica'nın önümüzdeki yıl da Galatasaray'da olmasına izin verecek.

Ancak anlaşmanın kiralık mı yoksa bonservisle mi olacağı konusunda henüz bir gelişme yok. Galatasaray cephesi, Rashica'yı bonservisiyle birlikte almaya çalışacak ve bir pazarlık süreci yaşanacak. Bonserviste mutabakat olmazsa, işte o zaman yıldız futbolcu yeniden kiralanacak.

Temsilcisi de konuştu

Milot Rashica'nın temsilcisi Aykut Erçetin de, oyuncunun geleceğiyle ilgili, 'Milot sadece kendi performansına odaklandı. Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu defalarca dile getirdik. Milot, Galatasaray'da çok mutlu, performansı artıyor. Galatasaray'da buna göre adımları atar.' açıklamasını yapmıştı.

Rashica bu sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maça çıkarken 4 gol 5 asistle oynadı.

Norwich City'den Milot Rashica müjdesi
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