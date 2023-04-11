Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. Geçen hafta şampiyonluk oranı 1.10 olan Galatasaray için bu kez 1.18'lik oran belirlendi.



Fenerbahçe'nin geçen hafta 5.00 olan oranı, 4.00 olarak güncellendi. Beşiktaş'ın 20.00 olan şampiyonluk oranı, bu hafta 15.00 olarak duyuruldu



Öte yandan bazı takımların oranı aynı kaldı. Başakşehir'e yine 500, Trabzonspor'a 1000 ve Adana Demispor'a 15000 oran açıklandı.