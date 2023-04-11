PFDK, Icardi'nin cezasını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sosyal medya paylaşımı sebebiyle disipline sevk edilen Mauro Icardi'nin cezasını açıkladı.PFDK'dan yapılan açıklamada, Mauro Icardi'ye kupadaki Başakşehir maçı sonrasındaki "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." paylaşımı nedeniyle 150 bin TL para cezası verildiği belirtildi.İşte o açıklama:"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan Hakem Ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"