Galatasaray'da Victor Nelsson'un yerine alternatif bulundu! Çağlar Söyüncü...

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden milli stoper cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kendisine forma vermeyen teknik direktörün gidişiyle ümitlenen 27 yaşındaki savunmacı, sezon sonuna kadar takımı çalıştırması düşünülen geçici antrenörler göreve geldikten sonra da formayı alamadı. Bu gelişmeler sonrası gemileri yakan ve ayrılık kararı alan yıldız oyuncu, Cim Bom'a yeşil ışık yaktı.Galatasaray Yönetimi ise fırsatı kaçırmayıp, Çağlar'la şimdiden anlaşarak yaz döneminin en kritik transfer hamlelerinden birini yapmaya hazırlanıyor. Deneyimli savunmacının da Sarı-Kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığı, gelen haberler arasında.Bundan sonraki süreç, diğer takımların yapacağı teklifler ve Galatasaray'ın sunacağı kontrat detaylarına göre şekillenecek. Nelsson'un olası astronomik satışında, Danimarkalı savunmacının yerinin bonservis bedeli ödemeden doldurulması, diğer pozisyonlara yapılacak takviyeler konusunda yönetimin işini bir hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor. (Fanatik)