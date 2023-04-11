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Galatasaray'da ilk imza atılıyor! Transferde mutlu son...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun favorilerinden Galatasaray, Cuma akşamı Kayserispor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu mücadele öncesi bir yandan da gelecekteki rakiplerini de inceleyen sarı-kırmızılılar, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'da yeni sezon için ilk imza atılıyor. Tecrübeli isimle 1 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Ekleme: 11.04.2023 - 15:23 Güncelleme: 11.04.2023 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun favorilerinden Galatasaray, Cuma akşamı Kayserispor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu mücadele öncesi bir yandan da gelecekteki rakiplerini de inceleyen sarı-kırmızılılar, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'da yeni sezon için ilk imza atılıyor. Tecrübeli isimle 1 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için hummalı bir çalışma içerisinde.

ZANIOLO KULÜBEYE

Cuma akşamı Kayserispor ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo ilk kez 11'de şans bulduğu Başakşehir maçında İcardi'ye asist yapmıştı ancak yenen 3 golden İtalyan yıldız da nasibini aldı.

Savunmaya yardım konusunda sınıfta kalan İtalyan yıldıza yine yedek kulübesinin yolu gözüktü. Kayserispor maçında Zaniolo yerine Rashica 11'e girecek.

KARAGÜMRÜK'E CANLI TAKIP

Okan Buruk'un görevlendirdiği analiz ekibi, akredite olarak Karagümrük- Fenerbahçe maçını tribünde izledi. İki hafta sonra Karagümrük'ü konuk edecek, sarı-kırmızılı takım, rakiplerini A'dan Z'ye analiz etti.

Galatasaray'da ilk imza atılıyor! Transferde mutlu son...

FENERBAHÇE'YE MOURA ÇALIMI

Transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de istediği Lucas Moura'yla ilgilendiği iddia edilmişti.

İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerinden sezon sonunda görüşmek için randevu alındığı ortaya çıkmıştı.

İngiliz basını da geçtiğimiz günlerde Moura'nın Türk kulüplerine imza atmak için 5 milyon euro gibi bir yıllık ücret beklentisi içinde olduğunu belirtmişti.

İLK İMZA ATILIYOR

Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı takımda ilk imza iç transferde atılıyor...

Dries Mertens, sakatlık ya da kart cezası problemi yaşamazsa Kayserispor, Alanyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarına ilk 11'de başlayacak.

21 KEZ İLK 11'DEYDİ

Sözleşmesinde 25 maça bağlı opsiyon bulunan Belçikalı yıldız, şu ana kadar 21 kez 11'de sahaya çıktı.

Mertens, 4 karşılaşma sonra maç sayısı kriterini yerine getirmiş olacak ve sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzayacak.

Teknik heyet ve yönetim, performansından memnun oldukları Belçikalı orta sahanın devam etmesini istiyor.

Galatasaray'da ilk imza atılıyor! Transferde mutlu son...


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