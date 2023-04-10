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Beyaz Gazete
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TFF'ye flaş çıkartma! İstifası istenecek

Galatasaray, bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın istifası için Futbol Federasyonu'na gidecek.

Ekleme: 10.04.2023 - 11:33 Güncelleme: 10.04.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ı hareketli bir hafta bekliyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupadan elenen Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, son haftalarda mağdur olduklarını düşündükleri pozisyonlar için bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaraylı yetkililer, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın istifasını isteyecek.
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