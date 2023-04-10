Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tüm odağını lige veren Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç hem de dış transferde birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'yla birçok Avrupa ekibi yakından ilgileniyordu. Galatasaray, milli futbolcuyla ilgili son kararını verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tüm odağını lige veren Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç hem de dış transferde birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'yla birçok Avrupa ekibi yakından ilgileniyordu. Galatasaray, milli futbolcuyla ilgili son kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...



Süper Lig'de şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray, bir yandan da hem iç hem de dış transfere yoğun mesai harcıyor.



Sarı-kırmızılıların iç transferdeki en önemli hedeflerinden biri, takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatmaktı.



BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ



Sarı Kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Kerem, sezon başı göreve gelen Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmişti.



Çıktığı 29 resmi maçta 8 gol ve 4 asistle oynayan milli oyuncu, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.



2021'DE SÖZLEŞME UZATMIŞTI



2020 yazında Erzincan'dan transfer edilen Kerem, kısa sürede ortaya koyduğu performansla Aralık 2021'de zamlı mukaveleye imza atmış ve yıllık maaşı 850 bin TL'den 8 milyon Lira'ya çıkmıştı.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA: MAAŞINA ZAM İSTİYORUZ



Borussia Dortmund, Olympique Lyon ve Roma gibi takımların yakın takibinde olan 24 yaşındaki futbolcu için menajeri Dr. Erkut Söğüt dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.



Radyospor'a konuşan Söğüt, "Her iki tarafın da sözleşmesini uzatma isteği var. Bunu görüşmüştük; ama maalesef araya deprem girdi. Önümüzdeki haftalarda bunu netleştireceğiz. Bizim için en önemli şey Kerem'in maaşının düzeltilmesi, sözleşme süresinden çok, maaşının iyileştirilmesi konusu önceliğimiz.



Bunu Galatasaray da istiyor biz de istiyoruz. İki taraf da konuya pozitif bakıyor. Sözleşme süresi uzar mı, onu zaman gösterecek" demişti.



KARAR VERİLDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI



Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, Kerem Aktüroğlu'yla ilgili nihai kararını verdi. Taraflar, yeni sözleşme için prensipte anlaştı.



YENİ MAAŞI



Milli futbolcunun 8 milyon TL'lik maaşının yaklaşık 20 milyon TL'ye çıkarılacağı ifade edildi.



Galatasaray'ın ayrıca, Kerem'le imzalanacak yeni sözleşmeye serbest kalma maddesi ekleyeceği ve olası transferinde elini güçlendireceği kaydedildi.



Avrupa'dan önemli kulüplerin takibi altında olan 24 yaşındaki oyuncunun, 2026'ya kadar olan sözleşmesinin süresinin de uzatılabileceği ve menajeriyle bu yönde görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.