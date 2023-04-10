  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tüm odağını lige veren Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç hem de dış transferde birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'yla birçok Avrupa ekibi yakından ilgileniyordu. Galatasaray, milli futbolcuyla ilgili son kararını verdi.

Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...
Ekleme: 10.04.2023 - 11:02 Güncelleme: 10.04.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tüm odağını lige veren Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç hem de dış transferde birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'yla birçok Avrupa ekibi yakından ilgileniyordu. Galatasaray, milli futbolcuyla ilgili son kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...

Süper Lig'de şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray, bir yandan da hem iç hem de dış transfere yoğun mesai harcıyor.

Sarı-kırmızılıların iç transferdeki en önemli hedeflerinden biri, takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatmaktı.

BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Sarı Kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Kerem, sezon başı göreve gelen Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmişti.

Çıktığı 29 resmi maçta 8 gol ve 4 asistle oynayan milli oyuncu, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

2021'DE SÖZLEŞME UZATMIŞTI

2020 yazında Erzincan'dan transfer edilen Kerem, kısa sürede ortaya koyduğu performansla Aralık 2021'de zamlı mukaveleye imza atmış ve yıllık maaşı 850 bin TL'den 8 milyon Lira'ya çıkmıştı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA: MAAŞINA ZAM İSTİYORUZ

Borussia Dortmund, Olympique Lyon ve Roma gibi takımların yakın takibinde olan 24 yaşındaki futbolcu için menajeri Dr. Erkut Söğüt dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Radyospor'a konuşan Söğüt, "Her iki tarafın da sözleşmesini uzatma isteği var. Bunu görüşmüştük; ama maalesef araya deprem girdi. Önümüzdeki haftalarda bunu netleştireceğiz. Bizim için en önemli şey Kerem'in maaşının düzeltilmesi, sözleşme süresinden çok, maaşının iyileştirilmesi konusu önceliğimiz.

Bunu Galatasaray da istiyor biz de istiyoruz. İki taraf da konuya pozitif bakıyor. Sözleşme süresi uzar mı, onu zaman gösterecek" demişti.

KARAR VERİLDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, Kerem Aktüroğlu'yla ilgili nihai kararını verdi. Taraflar, yeni sözleşme için prensipte anlaştı.

YENİ MAAŞI

Milli futbolcunun 8 milyon TL'lik maaşının yaklaşık 20 milyon TL'ye çıkarılacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın ayrıca, Kerem'le imzalanacak yeni sözleşmeye serbest kalma maddesi ekleyeceği ve olası transferinde elini güçlendireceği kaydedildi.

Avrupa'dan önemli kulüplerin takibi altında olan 24 yaşındaki oyuncunun, 2026'ya kadar olan sözleşmesinin süresinin de uzatılabileceği ve menajeriyle bu yönde görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Gelecek Partisi'nden 'milletvekili listesi' istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı
AK Parti'den hızlı başlangıç
Bakan Nebati rakamlarla açıkladı! Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi...
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı olduğunu iddia etmişlerdi: İşin aslı başka çıktı!
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran müjde paylaşımı
Trump'dan '3. Dünya Savaşı' mesajı
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu yorumu: Her zaman kaybeden kişi...
İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı
İyi Parti'de kriz büyüyor: Mehmet Fedai Çakmaklı açıkladı! Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar...
Karadeniz'deki tarihi keşfe ilişkin Yunan gazeteden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin en büyük enerji projesi
Romanlardan CHP il binası önünde aday listesine tepki
TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
AK Parti milletvekili aday listesi il il açıklandı! Şahlanış dönemi başlıyor: Kadınlara pozitif ayrımcılık
Depremden etkilenen 11 il ihracatta yaraları sarıyor
Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Bakan Koca'dan vekil adayı olmaması sonrası ilk paylaşım: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
Süleyman Şenol Meral Akşener'i 'erdemsiz' olarak niteleyip vekil adayı olduğu İYİ Parti'den istifa etti: Kurucu hedeflerden saptı
Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek