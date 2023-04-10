Fenerbahçe zor deplasmandan 3 puanla çıktı! Kanarya, geriden gelerek Karagümrük’ü yıktı…

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Karagümrük - Fenerbahçe maçıyla kapandı. Zorlu mücadele, sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılaşmanın 24. dakikasında Altay Bayındır'ın beklenmedik hatasını değerlendiren Karagümrük, Ozdoev'in golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin baskısıyla birlikte sahada varlık gösteremedi.İkinci 45 dakikaya oyuncu değişiklikleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 51. dakikada Miha Zajc'ın uzaklardan attığı nefis golle skoru 1-1'e eşitledi.Zajc'ın golünden sonra galibiyet için yüklenen Kanarya, 78. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Attila Szalai'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.Jorge Jesus'un ikinci yarıda oyuna aldığı Miha Zajc ve Arda Güler ikilisi, gol ve asist katkısı yaparak galibiyetin mimarlarından oldu.Bu sonuçla birlikte ligde yeniden ikinci sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, 57 puana ulaştı. Karagümrük ise 34 puanla 9. sırada kaldı.