Fenerbahçe zor deplasmandan 3 puanla çıktı! Kanarya, geriden gelerek Karagümrük’ü yıktı…
Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Zorlu deplasmandan 2-1 galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ligde puanını 57 yaparak yeniden ikinci sıradaki yerini aldı. İşte son dakika haberinin detayları…
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Karagümrük - Fenerbahçe maçıyla kapandı. Zorlu mücadele, sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Altay Bayındır'ın beklenmedik hatasını değerlendiren Karagümrük, Ozdoev'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin baskısıyla birlikte sahada varlık gösteremedi.
İkinci 45 dakikaya oyuncu değişiklikleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 51. dakikada Miha Zajc'ın uzaklardan attığı nefis golle skoru 1-1'e eşitledi.
Zajc'ın golünden sonra galibiyet için yüklenen Kanarya, 78. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Attila Szalai'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.
Jorge Jesus'un ikinci yarıda oyuna aldığı Miha Zajc ve Arda Güler ikilisi, gol ve asist katkısı yaparak galibiyetin mimarlarından oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde yeniden ikinci sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, 57 puana ulaştı. Karagümrük ise 34 puanla 9. sırada kaldı.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Altay Bayındır'ın beklenmedik hatasını değerlendiren Karagümrük, Ozdoev'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin baskısıyla birlikte sahada varlık gösteremedi.
İkinci 45 dakikaya oyuncu değişiklikleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 51. dakikada Miha Zajc'ın uzaklardan attığı nefis golle skoru 1-1'e eşitledi.
Zajc'ın golünden sonra galibiyet için yüklenen Kanarya, 78. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Attila Szalai'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.
Jorge Jesus'un ikinci yarıda oyuna aldığı Miha Zajc ve Arda Güler ikilisi, gol ve asist katkısı yaparak galibiyetin mimarlarından oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde yeniden ikinci sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, 57 puana ulaştı. Karagümrük ise 34 puanla 9. sırada kaldı.