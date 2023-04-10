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Fatih Karagmrük-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Ekleme: 10.04.2023 - 10:55 Güncelleme: 10.04.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş derbisinin yaralarını sarmaya çalışan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 11 maçtır yenilmeyen Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

KARAGÜMRÜK, 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Çıktığı 25 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Andrea Pirlo'nun ekibi, bu maçlarda 52 gol atarken kalesinde ise 47 gol gördü.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, son idmana çıkan ancak henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören Karagümrüklü Davide Biraschi, cezası nedeniyle sarı-lacivertli ekip karşısında sahaya çıkamayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE!

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen, Baniya, Rodrigues, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev, Ricci, Bertolacci, Burak Kapacak, Borini, Diagne

FENERBAHÇE: Altay; Osayi, Samet, Szalai, Ferdi; Emre Mor, Arao, Zajc, Arda Güler; Valencia, Serdar Dursun.
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