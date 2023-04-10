Dele Alli'nin İngiltere'de şok görüntüsü!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Dele ile ilgil flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sakatlığı sebeiyle ülkesine dönme kararı alan ve İngiltere'ye dönen Dele Alli, tedavisi için gittiği İngiltere'de "güldüren gaz" kullandığı bir görüntü ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı İngiliz oyuncu Dele Alli, ilginç bir görüntü ile gündeme geldi.İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Sosyal medyada yayılan bir görselde içki şişeleri ve "güldüren gaz" olarak da bilinen bir eğlence ilacı olan nitro oksit şişeleri de göze çarptı. Görselde, Dele Alli'nin de bir balon aracılığıyla bu bu gazdan kullandığı görüldü.