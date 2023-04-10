Balıkesirspor'a şok saldırı!

TFF 2'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Balıkesirspor'da teknik heyet ve futbolcular, Uşakspor yenilgisi sonrası kendi taraftarlarının saldırısına uğradı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kendisi için sezonun en kritik maçında en yakın rakibi AFC Kablo Kanalları Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek bitime 7 hafta kala rakibinin 5 puan gerisinde düşme hattında kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor, şok saldırıyla sarsıldı. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmaya Uşak İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla alınmayan Balıkesirspor taraftarları, deplasman dönüşünde kendi futbolcularına saldırdı. Balıkesirspor kafilesi deplasman dönüşü Akhisar'daki bir restoranda yemek molası verdi. Aynı tesise tam futbolcular yemek yerken gelen taraftar grubu oyunculara tepki gösterdi.



Tartışmanın büyümesi üzerine taraftarlar futbolculara saldırdı. Oyunculardan bazıları karşılık vermeye çalışırken, bazıları da kendilerini korumaya çalıştı. Bazı taraftarlar bu esnada Balıkesirsporlu oyunculara sandalyelerle vurup, ellerine geçen sandalyeler ve yemek masasındaki tabakları fırlattı. Restoranda maddi hasar meydana gelirken, o esnada yemek yiyen vatandaşlar da büyük korku yaşadı. Futbolcular restorandan kafile otobüsüne kaçarken, futbolculardan bazılarının kafileyi terk ettiği öğrenildi. Olaylarla ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.



BALIKESİRSPOR KINADI

Balıkesirspor yapılan saldırıyı kınayan bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir köftecide yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

Ligde transfer yasağıyla altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu kadroyla mücadele eden Balıkesirspor, bir dönem 13 maç galibiyete hasret kalarak düşme hattına demir atmış, 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası 2 takımın ligden çekilip gruptan 2 takımın düşecek olmasıyla düşmekten kurtulmak için umutlanmıştı.





