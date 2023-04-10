Arda Güler için bir dev talip daha! Barcelona ve Real Madrid derken...

Spor Toto Süper Ligi'nde bugün Fatih Karagümürk ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef 3 puan. Hafta için Kayserispor'u 4-1 mağlup sarı-lacivertli takım kupada yarı finale yükseldi. Fenerbahçe camiası lige odaklanırken, diğer yandan genç yeteneği Arda Güler'e de dev talipler artmaya devam ediyor. Barcelona ve Real Madrid'den sonra bir dev daha teklif yapmaya hazırlanıyor

Spor Toto Süper Ligi'nde Fenerbahçe bugün, ligde 11 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 4-2 ağır Beşiktaş yenilgisi sonrası ligde moral depolamak isteyen sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.



KARŞILAŞMA BOL GOLLÜ GEÇMEYE ADAY



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç öncesi Fenerbahçe'de Mert Hakan kırmızı kart cezalısı, Lincoln ve King sakat. İdman eksiği olan Peres, Batshuayi ve Oosterwolde'nin de forma giymesi beklenmiyor.



F.BAHÇE'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ



Fenerbahçe lige odaklanırken, diğer yandan transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Takımın genç yeteneği Arda Güler'e talipler çıkmaya devam ediyor.



F.BAHÇE YENİ SÖZLEŞME İMZALADI



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertli takımda ortaya koyduğu performansla yeni sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli yönetim, 18 yaşındaki Arda ile 30 Haziran 2025'e kadar anlaşma imzaladı. Arda Güler'in sözleşmesinde şartlara bağlı serbest kalma bedeli maddesinin bulunduğu ifade edilmişti.



EN AZ 20 MİLYON EURO İSTENECEK



İspanyol basınında yer alan bir haberde; Arda Güler'in son 10 senenin en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu ve Fenerbahçe'nin transfer için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.



EN AZ 20 MİLYON EURO İSTENECEK



İspanyol basınında yer alan bir haberde; Arda Güler'in son 10 senenin en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu ve Fenerbahçe'nin transfer için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.



Bu sezon Serie A'da şampiyonluğa yürüyen Napoli, yeni sezon için de kadrosuna genç yetenekleri görmek isterken, bu adaylardan bir tanesinin de Arda Güler olduğu ifade edildi.



Bu sezon kısıtlı süreler alan Arda Güler toplamda 4 gol ve 3 asistkik katkı sağladı. Genç oyuncu bu sene A Milli Takım'a da seçilmeyi başarmıştı.





