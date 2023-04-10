  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arda Güler için bir dev talip daha! Barcelona ve Real Madrid derken...

Spor Toto Süper Ligi'nde bugün Fatih Karagümürk ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef 3 puan. Hafta için Kayserispor'u 4-1 mağlup sarı-lacivertli takım kupada yarı finale yükseldi. Fenerbahçe camiası lige odaklanırken, diğer yandan genç yeteneği Arda Güler'e de dev talipler artmaya devam ediyor. Barcelona ve Real Madrid'den sonra bir dev daha teklif yapmaya hazırlanıyor

Ekleme: 10.04.2023 - 14:07 Güncelleme: 10.04.2023 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Ligi'nde Fenerbahçe bugün, ligde 11 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 4-2 ağır Beşiktaş yenilgisi sonrası ligde moral depolamak isteyen sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

KARŞILAŞMA BOL GOLLÜ GEÇMEYE ADAY
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç öncesi Fenerbahçe'de Mert Hakan kırmızı kart cezalısı, Lincoln ve King sakat. İdman eksiği olan Peres, Batshuayi ve Oosterwolde'nin de forma giymesi beklenmiyor.

F.BAHÇE'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ
Fenerbahçe lige odaklanırken, diğer yandan transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Takımın genç yeteneği Arda Güler'e talipler çıkmaya devam ediyor.

F.BAHÇE YENİ SÖZLEŞME İMZALADI
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertli takımda ortaya koyduğu performansla yeni sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli yönetim, 18 yaşındaki Arda ile 30 Haziran 2025'e kadar anlaşma imzaladı. Arda Güler'in sözleşmesinde şartlara bağlı serbest kalma bedeli maddesinin bulunduğu ifade edilmişti.

EN AZ 20 MİLYON EURO İSTENECEK
İspanyol basınında yer alan bir haberde; Arda Güler'in son 10 senenin en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu ve Fenerbahçe'nin transfer için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.

EN AZ 20 MİLYON EURO İSTENECEK
İspanyol basınında yer alan bir haberde; Arda Güler'in son 10 senenin en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu ve Fenerbahçe'nin transfer için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.

Bu sezon Serie A'da şampiyonluğa yürüyen Napoli, yeni sezon için de kadrosuna genç yetenekleri görmek isterken, bu adaylardan bir tanesinin de Arda Güler olduğu ifade edildi.

Bu sezon kısıtlı süreler alan Arda Güler toplamda 4 gol ve 3 asistkik katkı sağladı. Genç oyuncu bu sene A Milli Takım'a da seçilmeyi başarmıştı.


Gelecek Partisi'nden 'milletvekili listesi' istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı
AK Parti'den hızlı başlangıç
Bakan Nebati rakamlarla açıkladı! Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi...
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı olduğunu iddia etmişlerdi: İşin aslı başka çıktı!
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran müjde paylaşımı
Trump'dan '3. Dünya Savaşı' mesajı
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu yorumu: Her zaman kaybeden kişi...
İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı
İyi Parti'de kriz büyüyor: Mehmet Fedai Çakmaklı açıkladı! Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar...
Karadeniz'deki tarihi keşfe ilişkin Yunan gazeteden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin en büyük enerji projesi
Romanlardan CHP il binası önünde aday listesine tepki
TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
AK Parti milletvekili aday listesi il il açıklandı! Şahlanış dönemi başlıyor: Kadınlara pozitif ayrımcılık
Depremden etkilenen 11 il ihracatta yaraları sarıyor
Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Bakan Koca'dan vekil adayı olmaması sonrası ilk paylaşım: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
Süleyman Şenol Meral Akşener'i 'erdemsiz' olarak niteleyip vekil adayı olduğu İYİ Parti'den istifa etti: Kurucu hedeflerden saptı
Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek