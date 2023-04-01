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Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Ekleme: 1.04.2023 - 11:11 Güncelleme: 1.04.2023 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasını oynarken Abdullah Avcı'nın ayrılışı sonrası takımda kalan Orhan Ak ise teknik direktör koltuğunda ikinci maçına çıkacak.

Eksikler
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Bakasetas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kayserispor'da sakatlıkları süren Hosseini, Attamah, Ali Karimi ile Nurettin Korkmaz'ın oynaması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez

Kayserispor: Bilal, Arif Kolovetsios, Carole, Kemen, Gökhan, Mensah Cardoso, Mane, Gavranovic, Thiam
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