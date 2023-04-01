Trabzonspor-Kayserispor! İlk 11'ler belli oldu
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Visca, Markovic, Gomez.
KAYSERİSPOR: Bilal, Arif Kolovetsios, Carole, Kemen, Gökhan, Mensah Cardoso, Mane, Gavranovic, Thiam.
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Erkan Özdamar
SAAT: 16:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Visca, Markovic, Gomez.
KAYSERİSPOR: Bilal, Arif Kolovetsios, Carole, Kemen, Gökhan, Mensah Cardoso, Mane, Gavranovic, Thiam.
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Erkan Özdamar
SAAT: 16:00
YAYIN: beIN SPORTS 1