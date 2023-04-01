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Galatasaray'dan kritik galibiyet! Aslan derbi haftası 2 golle güldü

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan Galatasaray Midstjö ve Nicolo Zaniolo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ekleme: 1.04.2023 - 22:40 Güncelleme: 1.04.2023 - 22:44 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşma Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Zorlu karşılaşmada sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Nicolo Zaniolo kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 63'e yükseltirken, Adana Demirspor 45 puanda kaldı.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik

Galatasaray, Konyaspor maçına göre Adana Demirspor maçında kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti. Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Berkan Kutlu ise maçın kadrosunda yer almadı.

Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Adana Demirspor karşısında Samuel Adekugbe, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i görevlendirdi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rachica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Kazımcan Karataş oturdu.

Mertens 55 gün sonra formasına kavuştu

Galatasaray'da sakatlığı geçen Belçikalı futbolcu Dries Mertens, uzun bir aradan sonra forma giydi.

Süper Lig'de 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra antrenmanda sakatlık geçiren Mertens, Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de başlayarak 55 gün aradan sonra sahalara döndü.

Belçikalı futbolcu, takımının son iki maçı olan Kasımpaşa ve Arabam.com Konyaspor müsabakalarında forma giyemedi.

Galatasaraylı taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Adana Demirspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın yapıldığı Nef Stadı'nda tribünleri doldurdu. Adana Demirsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti.

Adana Demirspor'da 2 değişiklik

Adana Demirspor ise son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahada yer aldı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Vincenzo Montella, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de başlayan futbolculardan Mert Çetin ve Yusuf Sarı'yı yedeğe çekti.

İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Jorge Morel ve Henry Onyekuru'yu sahaya sürdü.

Adana Demirspor, maça Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Jorge Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, David Akintola, Emre Akbaba ve Cherif Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, haftayı maç yapmadan BAY olarak geçecek. Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor da rakibinin ligden çekilmesi sebebiyle önümüzdeki hafta maç oynamayacak.

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