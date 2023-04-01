Galatasaray - Adana Demirspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'in 27. hafta maçında lider Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi
Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Semih, Morel, Svenson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, N'diaye
Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi
Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Semih, Morel, Svenson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, N'diaye