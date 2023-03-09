Süper Lig'de 25'inci haftanın hakemleri
Süper Lig'de 25. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 25. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
İşte haftanın hakemleri:
Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
Başakşehir - Beşiktaş: Mete Kalkavan
Giresunspor-Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
Antalyaspor-Kayserispor: Volkan Bayarslan
Ankaragücü-Alanyaspor: Ali Şansalan
İstanbulspor - Sivasspor: Halil Umut Meler
İşte haftanın hakemleri:
Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
Başakşehir - Beşiktaş: Mete Kalkavan
Giresunspor-Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
Antalyaspor-Kayserispor: Volkan Bayarslan
Ankaragücü-Alanyaspor: Ali Şansalan
İstanbulspor - Sivasspor: Halil Umut Meler