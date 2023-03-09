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Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte UEFA son 16 Sevilla Fenerbahçe maçı 11’leri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sarı lacivertli temsilcimiz Sevilla deplasmanına konuk oluyor. Grupta oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, zorlu deplasmandan avantajlı skoru elde ederek dönmek istiyor. Maça sayılı dakikalar kala Sarı-Lacivertli ekibin ilk 11'leri belli olurken, ''Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' sorusu da futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor? İşte, Sevilla-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri...

Ekleme: 9.03.2023 - 22:01 Güncelleme: 9.03.2023 - 22:04 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sarı lacivertli temsilcimiz Sevilla deplasmanına konuk oluyor. Grupta oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, zorlu deplasmandan avantajlı skoru elde ederek dönmek istiyor. Maça sayılı dakikalar kala Sarı-Lacivertli ekibin ilk 11'leri belli olurken, ''Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' sorusu da futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor? İşte, Sevilla-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri...

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan sarı lacivertliler, bu turu galibiyetle geçerek avantaj elde etmek istiyor. Bir yandan lig şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde de ilerleme peşinde. Tüm bu gelişmelerle birlikte teknik direktör Jorge Jesus, Sevilla maçının 11'ini de netleştirdi.

Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte UEFA son 16 Sevilla Fenerbahçe maçı 11’leri

İşte Sevilla - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri:
Sevilla: Jesus Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En Nesyri

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Samet, Serdar, Ferdi, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Valencia, King.


İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Fenerbahçe, La Liga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında kazanarak avantaj elde etmek istiyor.

Hafta boyunca yapılan çalışmalarda da yoğun mesai harcayan sarı lacivertliler, birlik olgusu ile çıkacakları sahadan mutlu bir şekilde ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Deplasmandaki ilk maçta avantajı yakalamak isteyen sarı-lacivertli ekip, 16 Mart'ta evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.

Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte UEFA son 16 Sevilla Fenerbahçe maçı 11’leri

FENERBAHÇE 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN

Fenerbahçe, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karşılaşmaya saatler kala ise Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.

Heyecanla beklenen Sevilla - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı bugün oynanacak. Saat 23.00'da başlayacak olan zorlu mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

RÖVANŞ TARİHİ

Bugün oynanacak olan Sevilla - Fenerbahçe maçının rövanşı ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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