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KAA Gent-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başakşehir, Avrupa kupalarında oynadığı 48 karşılaşmada 17 galibiyet aldı. Peki KAA Gent-Medipol Başakşehir ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ekleme: 9.03.2023 - 22:16 Güncelleme: 9.03.2023 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor.

Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir bugün KAA Gent ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, Belçika deplasmanından İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmeye çalışacak.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin maçta forma giyemeyecek.

Başakşehir ilk 11

Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Karzev, Berkay, Januzaj, Serdar, Okaka.

Gent ilk 11

Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadeu, Fortuna, Kums, De Sart, Fofana, Cuypers, Hong, Orban.

Avrupa'da başarılı performans

Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Medipol Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi.

Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.

Medipol Başakşehir bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Gent, play-off'ta Karadağ'ı eledi

Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turundan katılan Gent, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonoia 2 maçta da 2-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.

Eşleşmede iki takım da ev sahibi olduğu maçı 1-0'lık skorla kazanırken, rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Gent son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

KAA Gent-Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu KAA Gent-Medipol Başakşehir mücadelesi 9 Mart Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranından naklen yayımlanacak.
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