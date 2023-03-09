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Giresunspor'a büyük şok! 2 dönem...

Süper Lig takımı Giresunspor'a Jean Pyerre'in ülkesine geri gönderilmesinden dolayı 2 dönem transfer yasağı geldi.

Ekleme: 9.03.2023 - 17:06 Güncelleme: 9.03.2023 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig takımı Bitexen Giresunspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Giresunspor'a Jean Pyerre dosyasından dolayı 2 dönem transfer yasağı getirildi. FIFA, CAS'taki davanın onandığını Karadeniz temsilcisine bildirdi. Açıklamaya göre, Giresunspor, 30 gün içerisinde Pyerre'e 750 bin euro ödeme yapmak zorunda.

"CAS'taki Jean Piyerre davamız aleyhimize onandı. İsviçre Ticaret Mahkemesi'ne gerekli itirazları birkaç gün içinde yapacağız."

Kanser teşhisi konulmuştu

Brezilya ekibi Gremio'dan transfer edilen Pyerre'ye testis kanseri teşhisi konulmuştu. Bunun üzerine futbolcu ile yollarını ayıran Giresunspor'a FIFA'dan ceza geldi.

Giresunspor, geçen yıl konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"2021/2022 futbol sezonunun 2. Transfer ve Tescil döneminde kiralık olarak anlaşmaya varmak üzere kendisi ile sözleşme imzalamadan önce gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi adına Türkiye'ye davet ettiğimiz profesyonel futbolcu Jean Pyerre Casagrande Silveira Correo'ya, Türkiye'de yapılan tetkikler sonucunda testis kanseri teşhisi konmuştur."

"Türkiye'de tedavi yaptırırsanız parayı öderiz' dedik"

"Bu üzücü durum sebebiyle profesyonel futbol faaliyetlerine devam edemeyecek Sn. Correo ile bu çerçevede herhangi bir sözleşme imzalanamamıştır. Buna karşın kulübümüz, tüm iyi niyeti ile Sn. Correo'ya, tedavisini Türkiye'de yapmak istemesi halinde kulübümüz tarafından gerekli desteğin sağlanacağı defalarca bildirilmiştir."

"Kulübümüzün sergilediği bu iyi niyetli tutuma karşın 24 Haziran 2022 tarihinde Sn. Correo tarafından FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde kulübümüz aleyhine bir dava ikame edilmiştir."

Giresunspor'a büyük şok! 2 dönem...
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