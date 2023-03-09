Fiorentina-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor, Fiorentina deplasmanına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare kadroya alınmadı. Peki Fiorentina-Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Fiorentina'ya konuk olacak.



Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 29. mücadelesine çıkacak. Mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.



Sivasspor'un 21 kişilik İtalya kafilesinde, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Isaac Cofie, Charis Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Gökay, Fredrik Ulvestad, Samuel Saiz, Hakan Arslan, Max Gradel, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Jordy Caicedo ve Leke James yer aldı.



Sakatlıkları devam eden Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare kafilede yer almadı.



İLK 11'LER



Fiorentina: Terracciano, Dodo, Quarta, Igor, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Jovic, Gonzalez



Sivasspor: Ali, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Erdoğan, Caicedo, Saiz



Grubu lider tamamladı



UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.



Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.



Avrupa karnesi



Avrupa kupalarında daha önce 28 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.



Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.



Fiorentina-Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor, Fiorentina deplasmanına çıkacak. Mücadele 9 Mart Perşembe günü saat 23.00'te EXXEN ve TV8,5 ekranlarından yayımlanacak.