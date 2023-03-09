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Domenec Torrent'ten Beyaz Futbol'da çarpıcı açıklamalar! 'Bana haksızlık yapıldı'

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın başına geçen ve sık sık eleştirilere maruz kalan Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın kendisine haksızlık yaptığını savundu.

Domenec Torrent'ten Beyaz Futbol'da çarpıcı açıklamalar! 'Bana haksızlık yapıldı'
Ekleme: 9.03.2023 - 12:56 Güncelleme: 9.03.2023 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Süper Lig'de 2021-22 sezonunu 13. bitirdiğinde teknik direktörlük koltuğunda Domenec Torrent vardı.

İspanyol çalıştırıcı, Beyaz TV'de Ertem Şener moderatörlüğünde yayınlanan Beyaz Futbol programına katılarak sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği dönemler hakkında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'da en beğendiği futbolcunun Kerem Aktürkoğlu olduğunu açıkladı.

'Kerem'i hemen takımıma transfer edeceğim'

Torrent, milli yıldız için şöyle konuştu:

'Kerem Aktürkoğlu, beni çok iyi anlayan bir oyuncu. Ne dediysem yapıyordu. Bir gün Avrupa'da iyi bir takımın başına geçersem Kerem'i hemen takımıma transfer ettireceğim.'

'Terim'e yapılan haksızlık bana da yapıldı'

'Fatih Terim'e çok büyük saygım var. O bir efsane. Fatih Terim'i tüm dünya tanıyor. Bana yapılan haksızlık, benden önce Fatih Hocamıza da yapıldı.'

Torrent, Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından sonra Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kendisini aradığını ve tebrik ettiğini söyledi.

'Guardiola, Taylan'ı çok beğendi'

Deneyimli teknik adam, ayrıca yakın dostu Guardiola'nın Taylan Antalya'yı çok beğendiğini söyleyerek, 'Guardiola, Barcelona maçından sonra beni aradı tebrik etti. Ayrıca Taylan için 'Kim bu oyuncu, çok beğendim. Dikkatimi çekti. Marcao ve Nelsson'u da çok beğendim' dedi.' ifadelerini kullandı.

Domenec Torrent'ten Beyaz Futbol'da çarpıcı açıklamalar! 'Bana haksızlık yapıldı'

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