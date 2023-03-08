TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Jorge Jesus'a cevap! Play-off uygulanacak mı?

Son dakika haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Süper Lig'de play-off'un uygulanmasıyla ilgili talebi gündeme gelmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeme getirdiği şampiyonun play-off ile belirlenmesi konusuna dair açıklama yaptı. İşte tüm detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'a konuştu. Büyükekşi, son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gündeme getirdiği play-off konusu hakkında açıklama yaptı.



PLAY-OFF DÜŞÜNCESİ TFF'DE KABUL GÖRMEDİ



Bir süre önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sonrasında Şenol Güneş ve son olarak da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gündeme getirdiği, ligi ilk dörtte bitiren takımların play-off oynaması şeklindeki düşünce, TFF nezninde kabul görmedi



"PLAY-OFF'UN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bunun hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini söyledi. Büyükekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.



"SEZON DEVAM EDERKEN KURAL DEĞİŞTİRİLİR Mİ?"



TFF Başkanı, "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok" dedi.



GELECEK SEZON YABANCI KURALI DEĞİŞECEK Mİ?



Mehmet Büyükekşi, "Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise "Daha netleşen bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.



JESUS: "KİMSE BANA FİKİR VERMEZ"



Jorge Jesus, son olarak bugün Sevilla maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Play-Off konusuna değinmiş ve bunun kendi düşüncesi olduğunu vurgulamıştı. Jesus, "Türkiye Ligi'ni kazanmak için Fenerbahçe ile Galatasaray yarışıyorlar.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Jorge Jesus'a cevap! Play-off uygulanacak mı?

Şampiyonluğu kazanmaya en yakın olan takımlar. Benim düşüncelerim, benim kafamdaki düşüncelerimdir. Kimse bana fikir vermez. Teknik direktör olarak her zaman ben kendi kafamda, kendi düşüncelerime sahip olurum" açıklamasını yaptı.