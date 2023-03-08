Borussia Dormtund, Ferdi Kadıoğlu'na teklif yapacak

Dünya devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund devrede. Meunier ile yollarını ayıracak olan Alman ekibinin kısa süre içerisinde teklif yapması bekleniyor.

Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için transfer planlarını hazırladı.



Het Nieuwsblad'da yer alan habere göre; Dortmund, Belçikalı sağ beki Thomas Meunier'i gönderecek. 2024'e kadar sözleşmesi olan ve 2020 yazında bedelsiz gelen 31 yaşındaki Belçikalı oyuncuya ayrılık kararı iletilecek ve bonservis talep edilmeyecek.



Kesenin ağzı açılacak



Dortmund, Meunier'den boşalacak sağ bek mevkisi içinse Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek isteyen Dortmund, kesenin ağzını açacak.



Sarı-lacivertli kurmayların Ferdi Kadıoğlu için kapıyı 20 milyon eurodan açacağı bu rakamın daha da artmasının söz konusu olduğu ifade ediliyor. Kanarya'nın parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başladı. 2018 yılında NEC Nijmegen'den transfer edilen genç futbolcu geçen sezonun ikinci devresinden bu yana üzerine koyarak gidiyor.



Birçok mevkide verimli oynuyor



23 yaşında ve 1.74 boyunda olan yıldız futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptıktan sonra 7 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Ferdi Kadıoğlu sağ bek ve sol bek dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.