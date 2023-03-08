  • USD: 18,89 - 18,92
  • EURO: 20,15 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borussia Dormtund, Ferdi Kadıoğlu'na teklif yapacak

Dünya devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund devrede. Meunier ile yollarını ayıracak olan Alman ekibinin kısa süre içerisinde teklif yapması bekleniyor.

Borussia Dormtund, Ferdi Kadıoğlu'na teklif yapacak
Ekleme: 8.03.2023 - 12:02 Güncelleme: 8.03.2023 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için transfer planlarını hazırladı.

Het Nieuwsblad'da yer alan habere göre; Dortmund, Belçikalı sağ beki Thomas Meunier'i gönderecek. 2024'e kadar sözleşmesi olan ve 2020 yazında bedelsiz gelen 31 yaşındaki Belçikalı oyuncuya ayrılık kararı iletilecek ve bonservis talep edilmeyecek.

Kesenin ağzı açılacak

Dortmund, Meunier'den boşalacak sağ bek mevkisi içinse Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek isteyen Dortmund, kesenin ağzını açacak.

Sarı-lacivertli kurmayların Ferdi Kadıoğlu için kapıyı 20 milyon eurodan açacağı bu rakamın daha da artmasının söz konusu olduğu ifade ediliyor. Kanarya'nın parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başladı. 2018 yılında NEC Nijmegen'den transfer edilen genç futbolcu geçen sezonun ikinci devresinden bu yana üzerine koyarak gidiyor.

Birçok mevkide verimli oynuyor

23 yaşında ve 1.74 boyunda olan yıldız futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptıktan sonra 7 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Ferdi Kadıoğlu sağ bek ve sol bek dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.
HDP 6'lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi
'Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler' Dünya 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temas kurma hakkı var
İstanbul yine arızaya mahkum edildi! Vatandaşlar CHP zulmüne tepki gösterdi!
ÖSYM açıkladı! YKS 17-18 Haziran'da yapılacak
Bakan Dönmez yerli gaz için tarih verdi
İcra Kanun Teklifi TBMM'ye geliyor
Toplu iş sözleşmesi süreci başladı! Kamu işçilerine zam, geçici işçilere iş ve kıdem garantisi
İsveç Başbakanı Kristersson: PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyoruz
Yeni TOKİ arsa ve konut kura takvimi belli oldu! İşte İzmir dahil kura çekimi tarihleri
Bay Kemal’in büyük oyunu: Akşener’i kandırdı, HDP’den daveti kaptı
İzmir'de yağmur! Araçlar yolda kaldı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meral Akşener: Ben dahil beş genel başkan milletvekili adayı olmayacak
Akşener’den HDP ittifakına yeşil ışık: CHP ile görüşebilirler
Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı
Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü
Kamu alacaklarının yapılandırılması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Eski CHP Genel Başkanları, Muharrem İnce ile görüşecek...
Sirkeci'de tramvay, yeniden raydan çıktı!
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi