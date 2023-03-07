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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı kararı aldı!

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından teknik direktörü Abdullah Avcı da yeni yönetimin önünü açmak için görevinden istifa etme kararı aldı. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Ekleme: 7.03.2023 - 15:43 Güncelleme: 7.03.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Kısa süre içerisinde seçime gidecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da istifasını yönetime sundu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması ve lig ve Avrupa'daki bütün kulvarlarda başarısız olunması sonrasında eleştirilerin hedefi olmuştu.

Abdullah Avcı, Trabzonspor kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu 2 de Süper Kupa zaferi yaşadı.
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