Sevilla - Fenerbahçe maçına Fransız hakem atandı
Sevilla - Fenerbahçe maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşılaşacağı Sevilla maçının hakemi açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla - Fenerbahçe maçında Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.
Maç 9 Mart'ta
Fenerbahçe ile Sevilla, 9 Mart Perşembe günü saat 23.00'de karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla - Fenerbahçe maçında Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.
Maç 9 Mart'ta
Fenerbahçe ile Sevilla, 9 Mart Perşembe günü saat 23.00'de karşı karşıya gelecek.