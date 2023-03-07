Eski futbolcu Serkan Balcı kabadayılığa soyundu! Küfürler savurdu, el hareketi çekti...
Eski futbolcu Serkan Balcı alkolü fazla kaçırınca kabadayı kesildi! Mekan çıkışı kız arkadaşlarıyla görüntülenen Serkan Balcı "Boşanma sebebiniz eşinizi aldatmanız mıydı?" sorusu karşısında çılgına döndü. Gazetecilere el hareketi yapan Serkan Balcı etrafına küfürler savurdu.
Eski milli futbolcu Serkan Balcı, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de eğlendi. Alkolü fazla kaçıran futbolcu kabadayıya dönüştü.
Balcı, çıkışta gazetecileri görünce sinirlendi. "Boşanma sebebiniz eşinizi aldatmanız mıydı?" sorusu karşısında çılgına dönen Balcı, sert çıkıştı.
Balcı, "Siz kimsiniz? Beni çekseniz kaç yazar'' diye cevap verdi.
Ardından orta parmak işareti yapıp küfürler savurdu.
Bu sırada etrafta bulunan birkaç kişi de muhabirleri engellemeye çalıştı.
Balcı, çıkışta gazetecileri görünce sinirlendi. "Boşanma sebebiniz eşinizi aldatmanız mıydı?" sorusu karşısında çılgına dönen Balcı, sert çıkıştı.
Balcı, "Siz kimsiniz? Beni çekseniz kaç yazar'' diye cevap verdi.
Ardından orta parmak işareti yapıp küfürler savurdu.
Bu sırada etrafta bulunan birkaç kişi de muhabirleri engellemeye çalıştı.