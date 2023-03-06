  • USD: 18,88 - 18,91
  • EURO: 20,09 - 20,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TFF'den provokatif eylemlere karşı kınama mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakalarda meydana gelen provokatif eylem ve söylemlerle ilgili cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Ekleme: 6.03.2023 - 16:20 Güncelleme: 6.03.2023 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
TFF'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından futbol camiasının yaraların sarılması için omuz omuza verdiği hatırlatılarak, "Bazı profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında meydana gelen provokatif eylem ve söylemlerin ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kastettiğini görüyor ve bu kötü niyetli eylemleri kınıyoruz. Bu provokatif eylem ve söylemler kapsamında ilgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır." denildi.

Statlarda suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların yer almasının kanunen suç olduğu vurgulanarak, "Stadyumlarda marjinal grupların ırkçı, bölücü söylem ve eylemleri, şiddete dönük tutum ve davranışları asla kabul edilemez. Aynı zamanda saha içinde ve saha dışında sporcu sağlığına doğrudan kasteden hiçbir harekete müsamaha gösterilemez. Bu ırkçı, bölücü eylem ve söylemlerin sorumluları ve failleri, devletimizin adli kurumlarınca göz önünde bulundurulan bir durumdur." ifadeleri kullanıldı.

Statların her türden siyasi görüşe sahip taraftarların takımlarına destek vermek amacıyla bir araya geldiği kamusal alanlar olduğu aktarılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Ancak farklı fikirden ve görüşten binlerce insanın buluştuğu stadyumlarımızda meydana gelen siyasi söylem ve eylemler tribünlerde geçmişte de üzücü örneklerini hatırlayacağımız güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektir. Bu kritik nedenle siyasi söylemlerin yeri, stadyumlar değil ancak ve ancak miting alanlarıdır. Birbirimizi anlamaya, dinlemeye ve yardımcı olmaya en çok ihtiyacımız olan bu günlerde futbol ailemizin tüm fertlerini tıpkı 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyamız vesilesiyle olduğu gibi birlikteliğini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye davet ediyoruz."

Afet Yeniden İmar Fonu için kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Başkan Erdoğan aylar önce uyarmıştı: İpi 10 kişinin elinde kukla bir Cumhurbaşkanı istiyorlar...
CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden 'İyi Parti dönüşü'
Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçisi’nden izahat istedi
Yeni formülün akıl hocası firari FETÖ’cü çıktı...
DEVA Partisi Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülünü tepkiyle karşıladı: Bu dayatma kabul edilemez
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Meral Akşener toplantıya katılacak
Akşener 'Sıtma'ya razı oldu! 6'lı koalisyon böyle toz duman olmuştu! Kılıçdaroğlu şimdi mi kazanacak aday oldu?
İYİ Parti karıştı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararı sonrası Akşener'e karşı bildiri hazırlığı
İYİ Parti: İmamoğlu ile Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı teklif edildi
İmamoğlu ve Yavaş İYİ Parti'de
Fransa ‘kara gün’ korkusu yaşıyor! Yetkililer peş peşe uyardı: En zor günlerden biri olacak!
İYİ Partili Ağıralioğlu: Akşener, Millet İttifak toplantısına katılmayacak!
Suudi Arabistan ve Merkez Bankası arasında anlaşma tamam! Tam 5 milyar dolar...
İYİ Parti'den aday açıklayacak 5'li koalisyona karşı hamle: Bugün 14.45'te...
Gazeteci Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Siyasetin çapı bu kadar...
5'li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?
Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler
İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında tepki çeken ifadeler! 6'lı koalisyon birleşsin diye dua edecekmiş!
CHP'li Aytuğ Atıcı'dan HDP'ye: El ele tutuşmak istiyoruz...
Meteoroloji'den 3 uyarı birden! Şiddetli yağışa, fırtına ve çığ riskine dikkat

Meteoroloji'den 3 uyarı birden! Şiddetli yağışa, fırtına ve çığ riskine dikkat

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?