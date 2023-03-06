İspanyol basını yazdı: Galatasaray'ın şampiyonluğunu engelleyebilecek tek isim

Fenerbahçe'de bu sezon gol makinesine dönüşen Enner Valencia, İspanyol basının da dikkatini çekti. AS, Ekvadorlu oyuncunun performansından övgüyle bahsederken, "Galatasaray'ı durdurabilecek tek isim" yorumunu yaptı.

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla bu sezon fırtına gibi esen Enner Valencia, gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alıyor. 20 lig maçında 23 gole ulaşan Ekvadorlu oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydetti.Sarı-lacivertli forma altındaki gol sayısını da 52'ye yükselten Valencia, kulüp tarihinin en golcü 10'uncu futbolcusu olmayı başardı.'Valencia'nın freni yok'Enner Valencia'nın performansı İspanyol basınından AS'ın da dikkatini çekti. 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan haberde, 'Valencia'nın freni yok. Ekvadorlu golcü, 2023'e muhteşem başladı ve Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim' ifadelerine yer verildi.