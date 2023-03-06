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İngilizler hayran kaldı! Rekor bedelle gidecek

İngiliz ekibi Newcastle United ve Brighton'un Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacağı belirtildi.

Ekleme: 6.03.2023 - 10:52 Güncelleme: 6.03.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin yıldızı her geçen gün daha da parlayan oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'daki piyasası her geçen gün daha da artıyor.

Ferdi Kadıoğlu'nu son olarak Kayseri maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve Brighton'un temsilcileri izledi.

Kayseri maçında skoru 2-0 yapan golü harika bir vuruşla kaydeden Ferdi Kadıoğlu yine gündem olmayı başardı.

İngiliz temsilcilerin Ferdi hakkında çok olumlu rapor yazdıkları öğrenildi. Ancak Ferdi'yi sadece bu iki İngiliz takımı takip etmiyor.

AVRUPA FERDİ'Yİ İZLİYOR

Ferdi'nin piyasasının farkında olan Sarı-Lacivertli kurmaylar, 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusu için adeta tok satıcıyı oynuyor.

Sağ bek ve sol bek dışında yüksek teknik becerisi sayesinde orta sahada da görev yapabilen Ferdi için Fenerbahçe 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.

Bu rakamı veren bir kulüp şimdilik olmasa da Sarı-Lacivertliler kızışan piyasada bu rakama ulaşılabileceğini düşünüyor.

Yaz transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu hareketli günlerin beklediği şimdiden kesin gibi gözüküyor.

Bu sezon Fenerbahçe'nin Valencia ile birlikte tartışmasız en istikrarlı ve başarılı oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu, Kayseri maçında attığı golle futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi.
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