Bursaspor - Amedspor maçı öncesinde futbolcular kavga etti

2. Lig mücadelesinde karşılaşacak olan Bursaspor ve Amedspor futbolcuları maç öncesinde birbirlerine girdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor saat 14.00'te Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. Karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.



ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ



Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı.



İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.



BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: İLGİLİ GÖREVLİLER AÇIĞA ALINDI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.' dedi.