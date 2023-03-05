Beşiktaş Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 24. hafta mücadelesinde sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Siyah-Beyazlı ekip, sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkarken, Ankaragücü'de kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş, 40 puanla 3. sırada yer alırken, Ankaragücü, 22 puanla 15. sırada yer alıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücedeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.İŞTE İLK 11'LERBeşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Omar, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Uros, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Pedrinho, Zahid, Emre Kılınç, Beridze, Sowe.Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.TEK EKSİK GHEZZALBeşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak.Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.